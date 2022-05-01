Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Дума приняла закон о единых общеобразовательных программах в школах


Государственная дума в окончательном чтении приняла законопроект о единых федеральных общеобразовательных программах в российских школах.

В начальной школе обязательными станут программы по «Русскому языку», «Литературному чтению» и «Окружающему миру». В дальнейшем обязательными станут программы по «Русскому языку», «Литературе», «Истории», «Обществознанию», «Географии» и «Основам безопасности жизнедеятельности».

Отмечается, что разрабатывать и утверждать программы будет Минпросвещения.

Школы должны начать работу по принятым правилам с сентября 2023 года. Разработка и утверждение новых программ должна завершиться до конца декабря 2022 года.









  • Стрелец - самый точный гороскоп на 11 сентября 2022 года
  • Школьникам с 1 сентября запретили пользоваться телефонами на уроках
  • Девушка с плакатом в эфире Первого канала (фото)
  • Время выхода на лед российских фигуристок в произвольной программе на Олимп ...
  • Фигурист Михаил Коляда остановился в шаге от пьедестала на ЧМ в Бостоне
    •




    Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022, 13-15 сентября

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 14 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 13, 14 сентября

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

    Роллы «Макароллыч» — низкая цена и невероятный вкус

    Роллы Макароллыч

    Специально для любителей японской кухни поварами «Макароллыч» было разработано меню, включающее в себя популярные японские блюда - суши, роллы и гунканы.

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/23. 10-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.









    Курс евро ЦБ РФ на 15 сентября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 15 сентября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин
    Дума приняла закон о единых общеобразовательных программах в школах
    Какая погода в Санкт-Петербурге 15 сентября 2022 года
    Какая погода в Москве 15 сентября 2022 года
    Прогноз погоды в Москве на сегодня и завтра
    Самая точная погода в Санкт-Петербурге на неделю и 10 дней
    Самая точная погода в Москве на неделю и 10 дней
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 14 сентября 2022
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru