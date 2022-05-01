Дума приняла закон о единых общеобразовательных программах в школах

Государственная дума в окончательном чтении приняла законопроект о единых федеральных общеобразовательных программах в российских школах.



В начальной школе обязательными станут программы по «Русскому языку», «Литературному чтению» и «Окружающему миру». В дальнейшем обязательными станут программы по «Русскому языку», «Литературе», «Истории», «Обществознанию», «Географии» и «Основам безопасности жизнедеятельности».



Отмечается, что разрабатывать и утверждать программы будет Минпросвещения.



Школы должны начать работу по принятым правилам с сентября 2023 года. Разработка и утверждение новых программ должна завершиться до конца декабря 2022 года.