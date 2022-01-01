Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.



Биография Владимира Сунгоркина



Родился - 16 июня 1954 года (Хабаровск, СССР).



Умер - 14 сентября 2022 года (Приморский край, Россия).



1981–1985 - собственный корреспондент газеты «Советская Россия».



С 1985 года - в газете «Комсомольская правда».



1997 - избран главным редактором газеты «Комсомольская правда».



1998 - председатель Совета директоров ЗАО «Комсомольская правда».



1999 — главный редактор газеты «Комсомольская правда».



с 2002 года - совмещал с должностью гендиректора ЗАО ИД «Комсомольская правда».