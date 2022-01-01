Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.
Биография Владимира Сунгоркина
Родился - 16 июня 1954 года (Хабаровск, СССР).
Умер - 14 сентября 2022 года (Приморский край, Россия).
1981–1985 - собственный корреспондент газеты «Советская Россия».
С 1985 года - в газете «Комсомольская правда».
1997 - избран главным редактором газеты «Комсомольская правда».
1998 - председатель Совета директоров ЗАО «Комсомольская правда».
1999 — главный редактор газеты «Комсомольская правда».
с 2002 года - совмещал с должностью гендиректора ЗАО ИД «Комсомольская правда».