Гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года

Гороскоп для мужчин и женщин для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, козерого, Стрелец, Водолей и Рыбы на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года.



Гороскоп на неделю



Овен



У Овнов вся эта неделя может складываться достаточно проблемно. Прежде всего, следует держать под контролем свое состояние здоровья. Основное внимание уделите правильному питанию. Исключите из рациона несвежие продукты, откажитесь от употребления алкогольных напитков и энергетиков. И никаких арбузов, пирожков и шашлыков у уличных торговцев. Возрастает вероятность пищевых отравлений и расстройств, поэтому строго следите за качеством питания.



Другая потенциально проблемная тема связана с возможным осложнением отношений в трудовом коллективе — с некоторыми коллегами могут возникать недоразумения. Возможно, вы почувствуете, некие ограничения и препятствия в ваших делах. За что бы вы ни взялись, все может идти наперекосяк, непонятно откуда будут возникать преграды на пути. Не исключено, что торможение в делах будет связано с общим ухудшением самочувствия, физической слабостью, повышенной утомляемостью.



Стараясь справиться с делами поскорее, вы можете часто допускать ошибки, затем исправлять их и делать новые ошибки. В таких условиях сильное напряжение будет испытывать ваша нервная система. Старайтесь дозировать нагрузки, не перенапрягайтесь.



Телец



Вся эта неделя может складываться напряженно для Тельцов. Прежде всего может возникнуть нестабильность в романтических отношениях и в отношениях с друзьями. Звезды советуют воздержаться от выяснений отношений с возлюбленными. Возможно, между вами возникнет недоразумение, непонимание. Постарайтесь не давать повода для ревности и сами отнеситесь терпимее к словам и поведению любимого человека. В центре вашего внимания также могут оказаться друзья и дружеские контакты.



Основные события могут вращаться вокруг них. Несмотря на то, что значимость дружеского окружения в вашей жизни возрастает, вместе с тем возрастет и напряжение в отношениях с друзьями. Не исключены странные запутанные ситуации, когда нет полной ясности происходящего. Старайтесь сделать так, чтобы ваш любимый человек не пересекался с друзьями и подругами — между ними может произойти ссора. Также лучше не посещать увеселительные мероприятия, ночные клубы и рестораны.



Если у вас есть дети, то, возможно, придется побеспокоиться об их поведении. Ребенок может попытаться вас обмануть в чем-то, например, скрыть от вас плохую оценку в школе или порицание, полученное им за неправильное поведение.



Близнецы



Близнецы на этой неделе могут часто сталкиваться с противодействием и препятствующими факторами. Поэтому вам будет нелегко добиться реализации своих инициатив. Постарайтесь обходить острые углы при общении с родителями и членами семьи. Не обещайте им того, в чем не можете быть твердо уверенными. Рассчитывать на то, что удастся найти с ними взаимопонимание сейчас нереально. Не исключены какие-то бытовые неурядицы с жильем.



Например, соседи этажом выше могут «залить» вашу квартиру, и потребуется срочно проводить косметический ремонт. Неурядицы с жильем могут переключить ваше внимание на устранение проблемных моментов. Пока лучше не планировать каких-то совместных работ с членами семьи ввиду высокой вероятности разногласий. Другая проблемная тема недели может быть связана с вашим профессиональным и социальным статусом. Старайтесь дистанцироваться от влиятельных людей, наделенных властью.



Придерживайте свои инициативы, старайтесь не делать то, о чем вас никто не просит. Проявите гибкость в спорных ситуациях — иначе может произойти ссора. Наиболее напряженные дни недели приходятся на пятницу и субботу.



Рак



Ракам на этой неделе рекомендуется быть разборчивее в контактах с окружающими и при установлении новых знакомств. Возможно, в поле вашего зрения попадет человек, который будет выдавать себя не за того, кем является на самом деле. Также вам могут раздавать несбыточные обещания. Однако сейчас цена слов очень невелика, и вряд ли за словом будет дело. Возможно, до вас дойдут слухи и сплетни, затрагивающие вас и ваших родственников.



Будьте внимательнее при перемещениях, во время поездок в городском транспорте или в личном автомобиле. Из-за некоторой рассеянности и забывчивости вы можете потерять документы, оставить их где-либо. Следите за тем, чтобы не нарушать правила дорожного движения. Эта неделя может быть связана с переоценкой некоторых положений в своей системе ценностей. Это особенно важно для молодых людей, которые еще только вырабатывают свои жизненные стандарты.



А переоценка будет из-за того, что вам поступит новая информация, смысл которой не укладывается в ваши прежние представления. Это неблагоприятное время для дальних поездок на личном автомобиле – в пути могут возникнуть осложнения, технические поломки. А нарушения правил дорожного движения может привести к штрафным санкциям.



Лев



У Львов в течение всей этой недели могут происходить неожиданные события форс-мажорного свойства. Прежде всего, эти события могут привести к резкому росту финансовых расходов. Ваши доходы могут оказаться меньше, чем вы ожидали. Необходимо иметь в виду, что в эти дни вы не склонны хорошо просчитывать варианты и принимать практичные решения. Некоторые ваши финансовые решения будут идти вам же в убыток. Например, это особенно относится к покупкам.



Вы можете купить ту вещь, которая вам в дальнейшем не понадобится. Также следует быть внимательнее при расчетах за покупки в магазинах и на рынках – вероятность кражи или потери денег сейчас возрастает. Кроме того, могут произойти поломки дорогостоящей техники, требующие срочного ремонта или покупки техники на замену. Отсутствие нужной суммы денег в наличии может привести к попыткам сделать финансовые заимствования, что само по себе является достаточно хлопотным и непредсказуемым процессом.



Возрастает вероятность финансовых потерь. Поэтому в первую очередь звезды советуют позаботиться о безопасности своего имущества. Воздерживайтесь от любых финансовых вложений. Отношения с друзьями также могут испортиться из-за денег, долгов.



Дева



Несмотря на стремление Дев проявить инициативу в решении своих актуальных вопросов, вся эта неделя складывается достаточно напряженно. Внешние обстоятельства могут сложиться таким образом, что любые ваши инициативы могут наталкиваться на препятствия.



Будучи интеллектуально активными и настроенными на поиск взаимопонимания с окружающими людьми, вам следует иметь в виду, что сейчас лучше строить отношения, опираясь на трезвый расчет, и не питать иллюзий относительно честности и порядочности тех людей, с кем придется общаться. Не исключено, что вам станет известно, что партнер по браку или партнер по бизнесу обманывает вас. Не торопитесь делать поспешные выводы. Возможно, кто-то вводит вас в заблуждение, или вы сами заблуждаетесь.



Помните, что вы живете не в вакууме и существует ответственность перед теми людьми, которые для вас важны. Кроме того, не исключены сложности при взаимоотношениях с человеком, который является для вас авторитетом. Это может быть ваш родственник, либо ваш непосредственный начальник на работе. В целом это неблагоприятное время для любых переговоров и договоренностей с кем бы то ни было.



Весы



В течение всей этой недели Весам лучше держаться подальше от тайных и секретных дел. Особенно это касается сплетен, интриг, разнообразной закулисной деятельности, попытки расследовать, выяснить то, что было от вас скрыто. Помните, что любая ваша тайная деятельность будет раскрыта и обнародована. Не делайте того, за что может быть стыдно. Особенно важно не допускать нарушений закона. В эти дни может усилиться внимание представителей закона к вашей персоне и к тому, что вы делаете.



В бизнесе могут быть проверки, ревизии и штрафные санкции. Также в это время вы можете испытывать психологический дискомфорт, депрессивные состояния из-за того, что не в состоянии действовать в свободном режиме из-за ограничений. Постарайтесь не оставаться надолго в одиночестве – это будет способствовать нагнетанию психологических проблем. Вы можете почувствовать, что вам не хватает энергии для того, чтобы справляться с повседневными делами.



Это может быть симптомом простудного или инфекционного заболевания – ведь сейчас наступает время обострения осенних болезней. Старайтесь больше времени тратить на отдых и заниматься профилактикой заболеваний.



Скорпион



Скорпионы в течение всей этой недели могут чувствовать общую нестабильность ситуации с вами и вокруг вас. На спокойный и размеренный жизненный ритм в эти дни рассчитывать не приходится. Может возникать много суетного и непродуктивного общения. Чаще обычного к вам на связь могут выходить друзья и знакомые, в том числе и те, с кем вы уже давно не поддерживаете отношений. Если у вас есть любимый человек, то старайтесь не появляться с ним в компании друзей.



Это может вызвать недоразумения в отношениях между кем-то из друзей и тем человеком, кого вы любите. А вы можете оказаться невольным яблоком раздора, когда каждый будет ждать, что ему будет оказано больше внимания. Старайтесь не посещать шумные компании и увеселительные мероприятия, чтобы не усиливать фактор нестабильности. У семейных Скорпионов предметом основных беспокойств станут дети, их поведение и заботы, связанные с их материальным обеспечением.



Могут случиться непредсказуемые события, которые в один момент поменяют сложившуюся ситуацию. Например, может произойти техническая поломка, от которой много чего зависит в вашей жизни. Скажем, если вы постоянно работаете на компьютере, то его поломка приведет вас в некоторое смятение.



Козерог



Козерогам в течение всей этой недели будет непросто собраться с мыслями и двигаться в определенном направлении. Дело в том, что в эти дни может резко увеличится количество людей в поле вашего зрения. Возможно, вам предстоит множество контактов, встреч, разговоров. На вас может обрушиться информационный шторм, который может ввести вас в замешательство. Например, вам могут поступать разноречивые мнения и с некоторыми людьми ваши отношения испортятся.



Запланированные на эти дни поездки и встречи могут сорваться по независящим от вас причинам. Звезды советуют воздержаться от дальних поездок. В пути у вас могут произойти разные непредвиденные происшествия. Сейчас у вас может быть ослаблена пространственная ориентация, поэтому постарайтесь не бродить по незнакомой местности – иначе вы легко можете заблудиться, сесть не в тот автобус или не в тот поезд. Другим проблемным направлением может стать учеба.



Ваша способность концентрировать внимание на изучаемом предмете может оказаться ослаблена, что может снизить успеваемость. Возможно, перед вами будет стоять задача по решению множества вопросов. И вы будете прилагать усилия, чтобы справиться с нагрузкой. Но силы человеческие не беспредельны, и вы рискуете большую часть дел так и оставить незавершенной.



Стрелец



Стрельцы на этой неделе могут целиком оказаться во власти неблагоприятных внешних обстоятельств. Характерно, что вас могут лишить возможности проявить инициативу и могут решать ваши личные дела за вас. Ситуация осложняется тем, что вы можете не найти, что этому противопоставить, поскольку у вас не будет для этого достаточного ресурса. И часто будет так, что вам придется, так или иначе, подстраиваться, адаптироваться к этим обстоятельствам, чтобы свести к минимуму возможный ущерб для себя.



По теме карьеры вы можете пребывать в двойственной ситуации. С одной стороны вам могут сделать предложение на работе, поручить некое ответственное задание, благодаря которому вас профессиональный статус мог бы повыситься. С другой стороны обстановка в семье и отношения с близкими родственниками не позволяют вам надеяться на надежный тыл – у вас может не оказаться должной поддержки и опоры.



Также может проявиться другая проблема: вам будет трудно найти правильный баланс между распределением времени между работой и домом. И будет исходить недовольство как со стороны начальства, так и со стороны членов семьи.



Водолей



У Водолеев в течение этой недели может усилиться напряженность. Основной проблемной темой могут стать деньги. Вы можете много и интенсивно работать, однако должной финансовой отдачи от этого получить будет сложно. Одновременно с этим могут резко вырасти ваши финансовые потребности, что еще больше усилит напряженность. Возможны какие-то поломки техники. Особое внимание уделяйте вопросам безопасности хранения денег – иначе есть риск пострадать от мошенничества.



Если вы пользуетесь электронными платежными системами в Интернете, то рекомендуется сменить пароли и сделать защиту ваших конфиденциальных данных более надежной. Также в этот период старайтесь не обращаться с острыми, колющими и режущими предметами, не работать с химическими реактивами. Возможны травмы. Может возникнуть напряжение в отношениях с любимым человеком. Дело в том, что у вас могут усилиться сексуальные потребности.



Однако ваши потребности могут не совпадать с потребностями партнера (или партнерши). Воздержитесь от излишней настойчивости и проявлений ревности. Постарайтесь быть мягче и внимательнее в отношениях с любимым человеком.



Рыбы



Рыбам на этой неделе будет сложно правильно сориентироваться в текущей ситуации и принять взвешенные решения. Звезды советуют отказаться от инициатив в личной жизни. Могут возникнуть трудности при партнерских взаимоотношениях. Речь идет как о деловом партнерстве, так и о супружестве. Вы можете быть склонны с недоверием и подозрительностью относиться к инициативам, исходящим от партнера.



Возможно, вы будете заблуждаться – постарайтесь не делать скоропалительных выводов и держать свое мнение при себе. Для этих дней характерен дефицит искренности и честности в партнерстве. Потому лучше воздержаться от подписания каких-либо договоров о сотрудничестве. При попытке действовать самостоятельно ваши личные намерения войдут в конфликт с окружающими людьми. Например, вы можете не получить поддержки со стороны членов семьи и близких родственников.



А в этих условиях вы будете чувствовать, будто лишаетесь опоры, что весьма непросто, когда на повестке дня стоят серьезные вопросы. Прежде чем принимать важные решения, подумайте о последствиях. А если нет ясного понимания этих последствий, то лучше пока воздержаться от активных действий, ибо ошибки могут оказаться дороже, чем бездействие (Rambler/гороскопы).



















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