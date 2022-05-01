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Какой праздник 16 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в России


В России и мире 16 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 16 сентября

- День секретаря в России
Отмечается в третью пятницу сентября. Праздник проходит на неофициальном уровне 17-й раз.

- Международный день охраны озонового слоя
Учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 1994 году и приурочен ко дню подписания Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой 16 сентября 1987 года.

Какой церковный православный праздник отмечают 16 сентября

- Домна Доброродная
День памяти священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия. В народе праздник отмечают сжиганием хлама и мусора. В этот день традиционно наводят порядок в доме и нежилых пристройках. Все, что считается ненужным, дряхлым, старым, вечером сжигается вместе с ботвой от картофеля.









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