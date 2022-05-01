Какой праздник 16 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в России

В России и мире 16 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 16 сентября



- День секретаря в России

Отмечается в третью пятницу сентября. Праздник проходит на неофициальном уровне 17-й раз.



- Международный день охраны озонового слоя

Учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 1994 году и приурочен ко дню подписания Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой 16 сентября 1987 года.



Какой церковный православный праздник отмечают 16 сентября



- Домна Доброродная

День памяти священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия. В народе праздник отмечают сжиганием хлама и мусора. В этот день традиционно наводят порядок в доме и нежилых пристройках. Все, что считается ненужным, дряхлым, старым, вечером сжигается вместе с ботвой от картофеля.