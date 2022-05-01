Какой праздник 17 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в России

В России и мире 17 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 17 сентября



- Международный День сока в России

В 2012 году Российский союз производителей сока выступил с предложением о выборе даты празднования путем голосования в интернете. Было принято решение отмечать праздник ежегодно в третью субботу сентября.



- Международный день безопасности пациента

Провозглашен в мае 2019 года на Всемирной Ассамблее здравоохранения.



- Всемирный день донора костного мозга

Отмечается каждую третью субботу сентября, начиная с 2015 года по инициативе Всемирной Ассоциации доноров костного мозга.



Какой церковный православный праздник отмечают 17 сентября



- Вавила – поздние вилы

День памяти священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: мучеников Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы. В этот день в деревнях заканчивались полевые работы, все инструменты, в том числе и вилы, убирали в сарай до следующего года. Вилы втыкали в снопы, и если натыкались на что-то твердое, значит там спряталась кумоха - лихорадка. Она могла одурманить семейные пары и сделать их бесплодными. Если ее не выгнать, она станет всем вредить.



- Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

В этот день нужно обязательно помолиться иконе, которая охраняет дом от пожаров и молний.