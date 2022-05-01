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Контрольные прокаты по фигурному катанию 2022/2023


Первый официальный старт нового сезона в фигурном катании состоится 24-25 сентября в Москве. На арене «Мегаспорт» состоятся контрольные прокаты.

Первый канал опубликовал ориентировочный список фигуристов, которые примут участие в контрольных прокатах.

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Софья Акатьева;

Мужчины: Петр Гуменник, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко;

Парное катание: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Карина Акопова - Никита Рахманин, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин.

Танцы на льду: Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Диана Дэвис - Глеб Смолкин, Александра Степанова - Иван Букин, Ирина Хавронина - Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева - Егор Базин, Аннабель Морозова - Дэвид Нарижный.









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