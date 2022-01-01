Расписание трансляций контрольных прокатов по фигурному катанию 2022/2023

Первый официальный старт нового сезона в фигурном катании состоится 24-25 сентября 2022 года в Москве. На арене «Мегаспорт» состоятся контрольные прокаты.



Расписание трансляций контрольных прокатов



24 сентября, суббота



15:00 Танцы на льду, ритмический танец

16:15 Женщины, короткая программа (Первый канал, в записи в 18:20)

17:45 Парное катание, короткая программа

18:55 Мужчины, короткая программа



25 сентября, воскресенье



14:30 Танцы на льду, произвольный танец

16:00 Женщины, произвольная программа (Первый канал в 16:20)

17:40 Парное катание, произвольная программа

19:10 Мужчины, произвольная программа



Все программы в прямом эфире покажет сайт Первого канала - 1tv.ru.



Фигуристы, которые примут участие в контрольных прокатах



Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева.



Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Артур Даниелян, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артём Ковалев, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко.



Парное катание: Карина Акопова - Никита Рахманин, Юлия Артемьева - Алексей Брюханов, Ясмина Кадырова - Валерий Колесов, Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Анастасия Мухортова - Дмитрий Евгеньев, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Наталья Хабибулина - Илья Княжук.



Танцы на льду: Василиса Кагановская - Валерий Ангелопол, Екатерина Миронова - Евгений Устенко, Аннабель Морозов - Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник - Максим Некрасов, Софья Тютюнина - Андрей Багин, Ирина Хавронина - Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева - Егор Базин, Елизавета Шанаева - Павел Дрозд.