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Расписание трансляций контрольных прокатов по фигурному катанию 2022/2023


Первый официальный старт нового сезона в фигурном катании состоится 24-25 сентября 2022 года в Москве. На арене «Мегаспорт» состоятся контрольные прокаты.

Расписание трансляций контрольных прокатов

24 сентября, суббота

15:00 Танцы на льду, ритмический танец
16:15 Женщины, короткая программа (Первый канал, в записи в 18:20)
17:45 Парное катание, короткая программа
18:55 Мужчины, короткая программа

25 сентября, воскресенье

14:30 Танцы на льду, произвольный танец
16:00 Женщины, произвольная программа (Первый канал в 16:20)
17:40 Парное катание, произвольная программа
19:10 Мужчины, произвольная программа

Все программы в прямом эфире покажет сайт Первого канала - 1tv.ru.

Фигуристы, которые примут участие в контрольных прокатах

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Артур Даниелян, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артём Ковалев, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Парное катание: Карина Акопова - Никита Рахманин, Юлия Артемьева - Алексей Брюханов, Ясмина Кадырова - Валерий Колесов, Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Анастасия Мухортова - Дмитрий Евгеньев, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Наталья Хабибулина - Илья Княжук.

Танцы на льду: Василиса Кагановская - Валерий Ангелопол, Екатерина Миронова - Евгений Устенко, Аннабель Морозов - Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник - Максим Некрасов, Софья Тютюнина - Андрей Багин, Ирина Хавронина - Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева - Егор Базин, Елизавета Шанаева - Павел Дрозд.









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