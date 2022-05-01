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Какой праздник 18 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в России


В России и мире 18 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 18 сентября

- День работников леса
Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году и приурочен к выходу «Лесного законодательства» 20 сентября 1977 года. Отмечается в третье воскресенье сентября.

Какой церковный православный праздник отмечают 18 сентября

- Захарий и Елизавета
День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи - крестителя Иисуса Христа. По традиции в этот день положено обмести весь дом березовым веником. Это защитит жилище от нечистой силы до весны. Также считается очень полезным попариться в бане для придания организму сил и здоровья на целый год. С давних пор этот народный праздник славится на Руси как один из наиболее благоприятных дней для гадания на любовь, судьбу, суженого.









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