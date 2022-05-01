Какой праздник 18 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в России

В России и мире 18 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 18 сентября



- День работников леса

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году и приурочен к выходу «Лесного законодательства» 20 сентября 1977 года. Отмечается в третье воскресенье сентября.



Какой церковный православный праздник отмечают 18 сентября



- Захарий и Елизавета

День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи - крестителя Иисуса Христа. По традиции в этот день положено обмести весь дом березовым веником. Это защитит жилище от нечистой силы до весны. Также считается очень полезным попариться в бане для придания организму сил и здоровья на целый год. С давних пор этот народный праздник славится на Руси как один из наиболее благоприятных дней для гадания на любовь, судьбу, суженого.