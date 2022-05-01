Народные приметы на 17 сентября 2022 года

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 17 сентября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 17 сентября
После дождя быстро подсохло – к затяжному ненастью.
Облака идут друг над другом в несколько ярусов – к переменной погоде с небольшими осадками и последующим похолоданием.
День выдался ненастным и дождливым – осень будет сухой.
Большие муравейники в лесу – к сильным морозам зимой.
Много рябины – к холодной зиме.
Отправиться в гости – к беде.
В этот день нельзя подавать нищим – можно навлечь на себя нищету.
Голуби гнездятся в этот день под крышей – в ближайшие месяцы дом не пострадает от огня.
Заяц в деревню забежал – к большому огню.
Филин громко ухает – к пожару.