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Народные приметы на 18 сентября 2022 года


На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 18 сентября. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 18 сентября

До восхода солнца тучи красные – к ветру и дождю.

Луковицы овощей и цветов имеют тонкую кожуру – к мягкой зиме.

Пчелы осенью плотнее леток воском залепляют – на холодную зиму, оставляют его открытым – к теплой зиме.

Листья рябины пожелтели – зима будет ранней и холодной.

В лесу много рябины – осень будет дождливая, а мало – сухая.

Заволакивающие небо облака после продолжительной непогоды сходят будто пеленой – к сухой и ясной погоде.

В бане в этот день с березовым веником попариться – изгнать из себя всякую хворь.

Если вдруг заболел ребенок, надо в его кроватку положить куклу без лица (можно сделать самому). Игрушка перетянет на себя болезнь, и малыш выздоровеет.

Кто в этот день поклянется и слова своего не сдержит – скоро погибнет.

Нельзя в этот день стирать белье – к болезни.

Гадания и предсказания, совершенные 18 сентября, непременно сбудутся.









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