Народные приметы на 18 сентября 2022 года

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 18 сентября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 18 сентября



До восхода солнца тучи красные – к ветру и дождю.



Луковицы овощей и цветов имеют тонкую кожуру – к мягкой зиме.



Пчелы осенью плотнее леток воском залепляют – на холодную зиму, оставляют его открытым – к теплой зиме.



Листья рябины пожелтели – зима будет ранней и холодной.



В лесу много рябины – осень будет дождливая, а мало – сухая.



Заволакивающие небо облака после продолжительной непогоды сходят будто пеленой – к сухой и ясной погоде.



В бане в этот день с березовым веником попариться – изгнать из себя всякую хворь.



Если вдруг заболел ребенок, надо в его кроватку положить куклу без лица (можно сделать самому). Игрушка перетянет на себя болезнь, и малыш выздоровеет.



Кто в этот день поклянется и слова своего не сдержит – скоро погибнет.



Нельзя в этот день стирать белье – к болезни.



Гадания и предсказания, совершенные 18 сентября, непременно сбудутся.