Народные приметы на 18 сентября 2022 года

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 18 сентября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 18 сентября
До восхода солнца тучи красные – к ветру и дождю.
Луковицы овощей и цветов имеют тонкую кожуру – к мягкой зиме.
Пчелы осенью плотнее леток воском залепляют – на холодную зиму, оставляют его открытым – к теплой зиме.
Листья рябины пожелтели – зима будет ранней и холодной.
В лесу много рябины – осень будет дождливая, а мало – сухая.
Заволакивающие небо облака после продолжительной непогоды сходят будто пеленой – к сухой и ясной погоде.
В бане в этот день с березовым веником попариться – изгнать из себя всякую хворь.
Если вдруг заболел ребенок, надо в его кроватку положить куклу без лица (можно сделать самому). Игрушка перетянет на себя болезнь, и малыш выздоровеет.
Кто в этот день поклянется и слова своего не сдержит – скоро погибнет.
Нельзя в этот день стирать белье – к болезни.
Гадания и предсказания, совершенные 18 сентября, непременно сбудутся.