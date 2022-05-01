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Какой праздник 19 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в России


В России и мире 19 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 19 сентября

- День оружейника
Учрежден Указом Президента РФ в 2011 году и приурочен ко дню памяти святого архангела Михаила – покровителя небесного воинства

День рождения «Смайлика»
В 2002 году в архивах была найдена дата рождения обозначения «электронных эмоций».

Какой церковный православный праздник отмечают 19 сентября

- Михайлово чудо
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах). Святой Михаил – покровитель и соратник тех, кто ежечасно борется со злом, защитник душ умерших и охранник ворот рая. В истории есть много чудесных деяний и избавлений после явления архангела. Работать в этот день запрещено. Если отложить или перенести дела нет возможности, то стоит закончить их до обеда. В этот день необходимо забыть ссоры между родственниками и соседями, и простить затаенные обиды. Обязательные условия ритуала – объятия и братания.









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