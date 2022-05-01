Народные приметы на 19 сентября 2022 года

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 19 сентября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 19 сентября
Работать в Михайлов день нельзя – Бог накажет.
Нельзя в Михайлов день ходить в лес за черникой – ее сам дьявол топчет.
Голову в Михайлов день мыть – весь ум смыть.
Если вы с кем–то находитесь в ссоре, то этот день лучше всего подходит для перемирия.
Крупные покупки в этот день не принесут особой радости.
Если что–то в этот день загадал, то вскоре все сбудется.
Тот, кто родился 19 сентября, многого добьется собственным трудом.
Молодая луна родилась затуманенной и «заваленной» – к ненастью.
Иней на деревьях с утра – к снежной зиме.
Заморозки с утра – к добру.
Туманное утро – к теплу.
Паутина летает при заходе солнца осенью – к морозу ночью.
Синие облака вечером – к перемене погоды.
Березовые листья желтеют сверху – к ранней весне. Снизу – к поздней весне.
Листья с березы еще не опадают – к холодной зиме.