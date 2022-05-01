Народные приметы на 19 сентября 2022 года

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 19 сентября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 19 сентября



Работать в Михайлов день нельзя – Бог накажет.



Нельзя в Михайлов день ходить в лес за черникой – ее сам дьявол топчет.



Голову в Михайлов день мыть – весь ум смыть.



Если вы с кем–то находитесь в ссоре, то этот день лучше всего подходит для перемирия.



Крупные покупки в этот день не принесут особой радости.



Если что–то в этот день загадал, то вскоре все сбудется.



Тот, кто родился 19 сентября, многого добьется собственным трудом.



Молодая луна родилась затуманенной и «заваленной» – к ненастью.



Иней на деревьях с утра – к снежной зиме.



Заморозки с утра – к добру.



Туманное утро – к теплу.



Паутина летает при заходе солнца осенью – к морозу ночью.



Синие облака вечером – к перемене погоды.



Березовые листья желтеют сверху – к ранней весне. Снизу – к поздней весне.



Листья с березы еще не опадают – к холодной зиме.