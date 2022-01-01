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Народные приметы на 20 сентября 2022 года


На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 20 сентября. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 20 сентября

На небе несколько дней подряд видны белые облака – к похолоданию, темные и черные – к дождю.

Шишки на елках растут низко – к скорым морозам. Если они растут высоко, морозы ударят ближе к концу зимы.

Поздний листопад у вишни – к теплой и влажной зиме.

Трясогузки появились стаями во время продолжительного сухого периода – ожидай наступления затяжного ненастья.

Птицы летят низко – к холодной зиме, высоко – к теплой.

Если журавли летят высоко, не спеша и курлычут – будет стоять холодная осень.

Если развесить в этот день луковицы по углам дома, воздух будет чистым.

Много шелухи на луковице – к морозной зиме.

Съесть сегодня лук – избавиться от мук (болезней).

Если перед сном последним в дом войдет мужчина – вся семья на весь год будет избавлена от болезней.

Брать и давать взаймы деньги и хлеб – к неприятностям.

Маленьким девочкам в этот день нельзя дарить куклы – иначе они в замужестве будут бесплодными.

Сватовство в этот день сулит неудачный исход дела.









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