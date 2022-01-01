Какой праздник 20 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в России

В России и мире 20 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 20 сентября



- День рекрутера

Неофициальный праздник сотрудников кадровых агентств отмечается в 22-й раз.



Какой церковный православный праздник отмечают 20 сентября



- Луков день

День памяти преподобного Луки Глубокореченского (Каппадокийского), игумена. Праздник посвящен луку. В селах и деревнях в этот день ведется сбор урожая данной овощной культуры. Для дальнейшего хранения, чтобы овощ не пропал и не загнил, его сплетают в косы и подвешивают под потолком. Оставшуюся шелуху не выбрасывают, а собирают и хранят отдельно. Отвар из нее придает волосам здоровье, силу и красивый блеск.