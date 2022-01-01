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Народные приметы на 21 сентября 2022 года


На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 21 сентября. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 21 сентября

Изобилие еловых шишек – к урожаю яровых, гороха и огурцов в следующем году.

Строгой быть зиме, коли птица дружно пошла в отлет.

Раннее опадание листвы – к ранней зиме.

Если паутина ложится на растения – к теплой погоде.

Алый закат или рассвет – к дождливой и ветреной погоде.

Зайцы норы роют – к суровой зиме.

Шерсть у зайцев побелела – скоро наступит зима.

Барсуки и зайцы усиленно отъедаются – зима наступит рано.

В этот день вся вода в родниках – святая.

Хлеб, испеченный (или купленный) к этому дню, полагается съесть в кругу семьи и не давать чужим людям.

Если 21 сентября сжечь старую обувь – обезопасишь себя от порчи и сглаза.

Особенно усиленно молиться в этот день надо бездетным женщинам, чтобы Бог послал им ребенка. Им также надо подать нищим милостыню и заказать молебен в храме.

Сны в этот день вещие. Если приснились умершие родные – следует обратить внимание на все, что они сказали.









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