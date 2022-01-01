Народные приметы на 21 сентября 2022 года

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 21 сентября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 21 сентября
Изобилие еловых шишек – к урожаю яровых, гороха и огурцов в следующем году.
Строгой быть зиме, коли птица дружно пошла в отлет.
Раннее опадание листвы – к ранней зиме.
Если паутина ложится на растения – к теплой погоде.
Алый закат или рассвет – к дождливой и ветреной погоде.
Зайцы норы роют – к суровой зиме.
Шерсть у зайцев побелела – скоро наступит зима.
Барсуки и зайцы усиленно отъедаются – зима наступит рано.
В этот день вся вода в родниках – святая.
Хлеб, испеченный (или купленный) к этому дню, полагается съесть в кругу семьи и не давать чужим людям.
Если 21 сентября сжечь старую обувь – обезопасишь себя от порчи и сглаза.
Особенно усиленно молиться в этот день надо бездетным женщинам, чтобы Бог послал им ребенка. Им также надо подать нищим милостыню и заказать молебен в храме.
Сны в этот день вещие. Если приснились умершие родные – следует обратить внимание на все, что они сказали.