Народные приметы на 22 сентября 2022 года

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 22 сентября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 22 сентября
Появление комаров поздней осенью – к мягкой зиме.
Поздний и дружный листопад – к суровой и продолжительной зиме.
Если дикие гуси гуляют стадами, скворцы долго не отлета на юг, то осень будет протяженная и ветренная.
Если заяц долго не линяет к зиме, значит, холода еще далеко.
Ранний листопад у ивы – к скорой зиме.
Дикие звери линяют рано – к скорому началу холодной зимы.
Много паутины – к продолжительной осени и поздней зиме.
Гости в этот день приносят в дом счастье и благополучие.
Считается, что от поминовения в этот день умершим родственникам становится легче на том свете.
Тот, кто в этот день родился, проживет яркую и счастливую жизнь.
Изменить в этот день мужу или жене – особенно тяжкий грех!
Оставить кошелек на столе – к краже.
Подарок, полученный 22 сентября, сулит радость и благополучие.