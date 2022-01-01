Народные приметы на 22 сентября 2022 года

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 22 сентября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 22 сентября



Появление комаров поздней осенью – к мягкой зиме.



Поздний и дружный листопад – к суровой и продолжительной зиме.



Если дикие гуси гуляют стадами, скворцы долго не отлета на юг, то осень будет протяженная и ветренная.



Если заяц долго не линяет к зиме, значит, холода еще далеко.



Ранний листопад у ивы – к скорой зиме.



Дикие звери линяют рано – к скорому началу холодной зимы.



Много паутины – к продолжительной осени и поздней зиме.



Гости в этот день приносят в дом счастье и благополучие.



Считается, что от поминовения в этот день умершим родственникам становится легче на том свете.



Тот, кто в этот день родился, проживет яркую и счастливую жизнь.



Изменить в этот день мужу или жене – особенно тяжкий грех!



Оставить кошелек на столе – к краже.



Подарок, полученный 22 сентября, сулит радость и благополучие.



















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