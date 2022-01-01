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Народные приметы на 22 сентября 2022 года


На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 22 сентября. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 22 сентября

Появление комаров поздней осенью – к мягкой зиме.

Поздний и дружный листопад – к суровой и продолжительной зиме.

Если дикие гуси гуляют стадами, скворцы долго не отлета на юг, то осень будет протяженная и ветренная.

Если заяц долго не линяет к зиме, значит, холода еще далеко.

Ранний листопад у ивы – к скорой зиме.

Дикие звери линяют рано – к скорому началу холодной зимы.

Много паутины – к продолжительной осени и поздней зиме.

Гости в этот день приносят в дом счастье и благополучие.

Считается, что от поминовения в этот день умершим родственникам становится легче на том свете.

Тот, кто в этот день родился, проживет яркую и счастливую жизнь.

Изменить в этот день мужу или жене – особенно тяжкий грех!

Оставить кошелек на столе – к краже.

Подарок, полученный 22 сентября, сулит радость и благополучие.









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