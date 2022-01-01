Какой праздник 21 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в России

В России и мире 21 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 21 сентября



- Международный день мира

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1981 году. Первоначально его отмечали ежегодно в день начала сессии ООН (третий вторник сентября каждого года), но в 2001 году в качестве официальной даты было выбрано 21 сентября.



- День HR-менеджера

Неофициальный праздник отмечают в третью среду сентября сотрудники отделов кадров



- День зарождения российской государственности

Учрежден Указом Президента РФ в 2011 году «О праздновании в 2012 году 1150-летия зарождения российской государственности» и приурочен к открытию памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде императором Александром II 21 сентября 1862 года.



- День победы над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году.



Какой церковный православный праздник отмечают 21 сентября



- Рождество Пресвятой Богородицы (Осенины)

Приурочен к рождению Девы Марии – матери Иисуса Христа. В народном календаре праздник связан с окончанием полевых работ и приходом осени. По традиции люди благодарили в этот день Богородицу за собранный урожай. Было принято в этот день навещать новобрачных.