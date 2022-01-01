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Какой праздник 21 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в России


В России и мире 21 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 21 сентября

- Международный день мира
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1981 году. Первоначально его отмечали ежегодно в день начала сессии ООН (третий вторник сентября каждого года), но в 2001 году в качестве официальной даты было выбрано 21 сентября.

- День HR-менеджера
Неофициальный праздник отмечают в третью среду сентября сотрудники отделов кадров

- День зарождения российской государственности
Учрежден Указом Президента РФ в 2011 году «О праздновании в 2012 году 1150-летия зарождения российской государственности» и приурочен к открытию памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде императором Александром II 21 сентября 1862 года.

- День победы над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году.

Какой церковный православный праздник отмечают 21 сентября

- Рождество Пресвятой Богородицы (Осенины)
Приурочен к рождению Девы Марии – матери Иисуса Христа. В народном календаре праздник связан с окончанием полевых работ и приходом осени. По традиции люди благодарили в этот день Богородицу за собранный урожай. Было принято в этот день навещать новобрачных.









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