Какой праздник 22 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в России

В России и мире 22 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 22 сентября



- Всемирный день без автомобиля

В этот день принято отказываться от использования потребляющих топливо транспортных средств. Уже к 2001 году к данному движению примкнули 1000 из 35 государств.



- День осеннего равноденствия

В день осеннего равноденствия центр Солнца проходит через небесный экватор.



Какой церковный православный праздник отмечают 22 сентября



- Аким и Анна

День памяти родителей Богородицы - праведных Богоотец Иоакима и Анны. Семьи приходят на могилу усопших, прибирают и украшают ее. Между оконными рамами люди клали ветки с листьями и кисти рябины с целью охраны дома от темных сил. Дети обязаны попросить прощения у родителей и поклониться им.