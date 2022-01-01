Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Какой праздник 23 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в России


В России и мире 23 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 23 сентября

- День рождения поисковой системы Яндекс
В этот день в 1997 году Яндекс была представлена на ежегодной российской выставке IT-отраслей Softool в Москве.

- День создания информационных подразделений МВД РФ
Учрежден Приказом МВД России в 2000 году и приурочен к утверждению «Положения о статистическом отделе Комиссариата внутренних дел» 23 сентября 1918 года.

- Международный день жестовых языков
Праздник учрежден на Генеральной Ассамблее ООН в декабре 2017 года и приурочен к дню создания в 1951 году Всемирной федерации глухих.

- День рождения жевательной резинки
23 сентября 1848 года американец Джон Бекон Кертис в домашних условиях создал жевательную резинку, которая жевалась как простая конфета-карамелька и была не очень приятной на вкус.

Какой церковный православный праздник отмечают 23 сентября

- Петр и Павел Рябинники
День памяти святителей Петра и Павла, епископов Никейских. В этот праздник развешивают рябину под крышей дома, с целью ее провяливания и приобретения более сладкого привкуса, а также защиты от проявления нечистой силы. Рябину используют не только для приготовления напитков, которые обладают жаропонижающими и слабительными свойствами. Если у человека болит грудь, он мучается бессонницей или ему не хватает воздуха, то необходимо взять веточку рябины и очертить вокруг себя круг.









  • Какой праздник 18 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в Ро ...
  • Какой праздник 16 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в Ро ...
  • 9 сентября 2022 - какой праздник в России. Какой церковный праздник
  • 8 сентября 2022 - какой праздник в России. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 5 сентября 2022 года. Какой церковный православный праздник ...
    •




    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 21 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Расписание трансляций матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 11-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Кубок Первого канала по хоккею 2022. Расписание матчей, участники

    Кубок Первого канала по хоккею 2022

    Кубок Первого канала по хоккею, пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

    500 голов в НХЛ. Овечкин и другие

    Овечкин 500 голов в НХЛ

    Из российских хоккеистов только нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достиг рубежа в 500 голов за карьеру. Овечкин стал 6-м европейцем, преодолевшим эту отметку.

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.











    Рыбы - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года
    Водолей - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года
    Стрелец - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года
    Козерог - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года
    Скорпион - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года
    Весы - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года
    Дева - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года
    Лев - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года
    Рак - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года
    Близнецы - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru