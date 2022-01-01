Народные приметы на 23 сентября 2022 года

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 23 сентября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 23 сентября



Если рябины в лесу много – осень дождливая, если же мало – сухая.



Много ягод на рябине предвещает суровую зиму.



Веточка рябины, поставленная на стол, приносит в дом счастье.



Рябина, собранная в этот день, защищает от простуды и лечит головные боли.



Слабый мех у дичи – признак мягкой зимы.



Много зайцев – на суровую зиму.



Заяц вылинял не чисто, а как бы в пятнах – к грязной зиме.



Пробка в пустой бочке стала туго выниматься – к ненастью.



Начать что–то в этот день – к благополучному завершению.



23 сентября у людей особенно обострена интуиция: что она скажет – то все верно!