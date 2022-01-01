Кто может быть мобилизован, кто состоит в запасе армии РФ

Прежде всего отметим, согласно статье 51.2 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», запас военнослужащих страны состоит из мобилизационного людского резерва и мобилизационного людского ресурса. Под первым подразумеваются граждане, пребывающие в запасе, как правило, проходившие службу и заключавшие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.



Под вторую категорию подпадают россияне, которые также пребывают в запасе, но не входят в состав резерва.



Статья 52 этого же закона говорит о том, что граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда по предельным возрастам. Это:



Первый разряд:



— солдаты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет;

— младшие офицеры — до 50 лет;

— майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга — до 55 лет;

— полковники, капитаны 1 ранга — до 60 лет;

— высшие офицеры — до 65 лет. Второй разряд: — солдаты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 45 лет;

— младшие офицеры — до 55 лет;

— майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга — до 60 лет;

— полковники, капитаны 1 ранга — до 65 лет;

— высшие офицеры — до 70 лет. Третий разряд: — солдаты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 50 лет;

— младшие офицеры — до 60 лет;

— майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга — до 65 лет. Остальные высшие офицерские звания в разделе «третий разряд» в статье не упоминаются. Что касается военнообязанных женщин, которые также состоят в запасе армии России, то они относятся к третьему разряду. Причем те, кто из них имеет воинские звания офицеров, остаются в запасе до достижения ими возраста 50 лет; остальные — до достижения возраста 45 лет (АиФ).



















Сколько лет Анатолию Чубайсу, где родился, возраст Сколько дней отдыхаем в ноябре. Праздники и выходные в 2022 году в России Самые богатые игроки НХЛ в сезоне 2013/14 Кубок Донбасса-2013: расписание, участники



