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Кто может быть мобилизован, кто состоит в запасе армии РФ


Прежде всего отметим, согласно статье 51.2 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», запас военнослужащих страны состоит из мобилизационного людского резерва и мобилизационного людского ресурса. Под первым подразумеваются граждане, пребывающие в запасе, как правило, проходившие службу и заключавшие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.

Под вторую категорию подпадают россияне, которые также пребывают в запасе, но не входят в состав резерва.

Статья 52 этого же закона говорит о том, что граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда по предельным возрастам. Это:

Первый разряд:

— солдаты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет;
— младшие офицеры — до 50 лет;
— майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга — до 55 лет;
— полковники, капитаны 1 ранга — до 60 лет;
— высшие офицеры — до 65 лет.

 

Второй разряд:

 

— солдаты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 45 лет; 
— младшие офицеры — до 55 лет;
— майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга — до 60 лет;
— полковники, капитаны 1 ранга — до 65 лет;
— высшие офицеры — до 70 лет.

 

Третий разряд:

 

— солдаты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 50 лет;
— младшие офицеры — до 60 лет;
— майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга — до 65 лет.

 

Остальные высшие офицерские звания в разделе «третий разряд» в статье не упоминаются.

 

Что касается военнообязанных женщин, которые также состоят в запасе армии России, то они относятся к третьему разряду. Причем те, кто из них имеет воинские звания офицеров, остаются в запасе до достижения ими возраста 50 лет; остальные — до достижения возраста 45 лет (АиФ).









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    Кто может быть мобилизован, кто состоит в запасе армии РФ
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