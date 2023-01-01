Мобилизация в России 2023. Кого могут призвать, максимальный возраст призыва

Согласно статье 51.2 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», запас военнослужащих страны состоит из мобилизационного людского резерва и мобилизационного людского ресурса. Под первым подразумеваются граждане, пребывающие в запасе, как правило, проходившие службу и заключавшие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.



Под вторую категорию подпадают россияне, которые также пребывают в запасе, но не входят в состав резерва.



Статья 52 этого же закона говорит о том, что граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда по предельным возрастам. Это:



Первый разряд:



- солдаты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет;

- младшие офицеры - до 50 лет;

- майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга - до 55 лет;

- полковники, капитаны 1 ранга - до 60 лет;

- высшие офицеры - до 65 лет.



С 21 сентября призыву подлежат граждане в званиях рядового, сержантского состава - в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50, старших офицеров - до 55, сообщил в среду представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимира Цимлянский



Второй разряд:



- солдаты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 45 лет;

- младшие офицеры - до 55 лет;

- майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга - до 60 лет;

- полковники, капитаны 1 ранга - до 65 лет;

- высшие офицеры - до 70 лет.



Третий разряд:



- солдаты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 50 лет;

- младшие офицеры - до 60 лет;

- майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга - до 65 лет.



Остальные высшие офицерские звания в разделе «третий разряд» в статье не упоминаются.



Что касается военнообязанных женщин, которые также состоят в запасе армии России, то они относятся к третьему разряду. Причем те, кто из них имеет воинские звания офицеров, остаются в запасе до достижения ими возраста 50 лет; остальные - до достижения возраста 45 лет (АиФ).