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Мобилизация в России 2023. Кого могут призвать, максимальный возраст



Согласно статье 51.2 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», запас военнослужащих страны состоит из мобилизационного людского резерва и мобилизационного людского ресурса. Под первым подразумеваются граждане, пребывающие в запасе, как правило, проходившие службу и заключавшие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.

Под вторую категорию подпадают россияне, которые также пребывают в запасе, но не входят в состав резерва.

Статья 52 этого же закона говорит о том, что граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда по предельным возрастам. Это:

Первый разряд:

- солдаты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет;
- младшие офицеры - до 50 лет;
- майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга - до 55 лет;
- полковники, капитаны 1 ранга - до 60 лет;
- высшие офицеры - до 65 лет.

С 21 сентября призыву подлежат граждане в званиях рядового, сержантского состава - в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50, старших офицеров - до 55, сообщил в среду представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимира Цимлянский

Второй разряд:

- солдаты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 45 лет; 
- младшие офицеры - до 55 лет;
- майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга - до 60 лет;
- полковники, капитаны 1 ранга - до 65 лет;
- высшие офицеры - до 70 лет.

Третий разряд:

- солдаты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 50 лет;
- младшие офицеры - до 60 лет;
- майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга - до 65 лет.

Остальные высшие офицерские звания в разделе «третий разряд» в статье не упоминаются.

Что касается военнообязанных женщин, которые также состоят в запасе армии России, то они относятся к третьему разряду. Причем те, кто из них имеет воинские звания офицеров, остаются в запасе до достижения ими возраста 50 лет; остальные - до достижения возраста 45 лет (АиФ).









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