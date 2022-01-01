Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Подлежащие мобилизации в России 2022. Кого призовут, максимальный возраст призыва


21 сентября 2022 года Президет России Владимир Путин подписал Указ о частичной мобилизации в стране. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в рамках мобилизации в армию призовут 300 тысяч человек — тех, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт.

Согласно статье 51.2 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», запас военнослужащих страны состоит из мобилизационного людского резерва и мобилизационного людского ресурса. Под первым подразумеваются граждане, пребывающие в запасе, как правило, проходившие службу и заключавшие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.

Под вторую категорию подпадают россияне, которые также пребывают в запасе, но не входят в состав резерва.

Статья 52 этого же закона говорит о том, что граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда по предельным возрастам. Это:

Первый разряд:

- солдаты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет;
- младшие офицеры - до 50 лет;
- майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга - до 55 лет;
- полковники, капитаны 1 ранга - до 60 лет;
- высшие офицеры - до 65 лет.

С 21 сентября призыву подлежат граждане в званиях рядового, сержантского состава - в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50, старших офицеров - до 55, сообщил в среду представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимира Цимлянский

Второй разряд:

- солдаты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 45 лет; 
- младшие офицеры - до 55 лет;
- майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга - до 60 лет;
- полковники, капитаны 1 ранга - до 65 лет;
- высшие офицеры - до 70 лет.

Третий разряд:

- солдаты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 50 лет;
- младшие офицеры - до 60 лет;
- майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга - до 65 лет.

Остальные высшие офицерские звания в разделе «третий разряд» в статье не упоминаются.

Что касается военнообязанных женщин, которые также состоят в запасе армии России, то они относятся к третьему разряду. Причем те, кто из них имеет воинские звания офицеров, остаются в запасе до достижения ими возраста 50 лет; остальные - до достижения возраста 45 лет (АиФ).









  • Сколько лет Анатолию Чубайсу, где родился, возраст
  • Сколько дней отдыхаем в ноябре. Праздники и выходные в 2022 году в России
  • Самые богатые игроки НХЛ в сезоне 2013/14
  • Кубок Донбасса-2013: расписание, участники
    •




    Чемпионы мира по футболу

    Чемпионы мира по футболу

    Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе в присутствии 68 тысяч зрителей обыграли Аргентину со счетом 4:2.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 22 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Расписание трансляций матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 11-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Кубок Первого канала по хоккею 2022. Расписание матчей, участники

    Кубок Первого канала по хоккею 2022

    Кубок Первого канала по хоккею, пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

    500 голов в НХЛ. Овечкин и другие

    Овечкин 500 голов в НХЛ

    Из российских хоккеистов только нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достиг рубежа в 500 голов за карьеру. Овечкин стал 6-м европейцем, преодолевшим эту отметку.











    Подлежащие мобилизации в России 2022. Кого призовут, максимальный возраст призыва
    Какой праздник 24 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в России
    Народные приметы на 24 сентября 2022 года
    Расписание трансляций контрольных прокатов по фигурному катанию 2022/2023
    Рыбы - самый точный гороскоп на 24 сентября 2022 года
    Водолей - самый точный гороскоп на 24 сентября 2022 года
    Козерог - самый точный гороскоп на 24 сентября 2022 года
    Скорпион - самый точный гороскоп на 24 сентября 2022 года
    Весы - самый точный гороскоп на 24 сентября 2022 года
    Дева - самый точный гороскоп на 24 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru