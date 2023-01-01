Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Суть мобилизации в России. Кого могут призвать, максимальный возраст призыва



Согласно статье 51.2 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», запас военнослужащих страны состоит из мобилизационного людского резерва и мобилизационного людского ресурса. Под первым подразумеваются граждане, пребывающие в запасе, как правило, проходившие службу и заключавшие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.

Под вторую категорию подпадают россияне, которые также пребывают в запасе, но не входят в состав резерва.

Статья 52 этого же закона говорит о том, что граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда по предельным возрастам. Это:

Первый разряд:

- солдаты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет;
- младшие офицеры - до 50 лет;
- майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга - до 55 лет;
- полковники, капитаны 1 ранга - до 60 лет;
- высшие офицеры - до 65 лет.

С 21 сентября призыву подлежат граждане в званиях рядового, сержантского состава - в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50, старших офицеров - до 55, сообщил в среду представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимира Цимлянский

Второй разряд:

- солдаты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 45 лет; 
- младшие офицеры - до 55 лет;
- майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга - до 60 лет;
- полковники, капитаны 1 ранга - до 65 лет;
- высшие офицеры - до 70 лет.

Третий разряд:

- солдаты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 50 лет;
- младшие офицеры - до 60 лет;
- майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга - до 65 лет.

Остальные высшие офицерские звания в разделе «третий разряд» в статье не упоминаются.

Что касается военнообязанных женщин, которые также состоят в запасе армии России, то они относятся к третьему разряду. Причем те, кто из них имеет воинские звания офицеров, остаются в запасе до достижения ими возраста 50 лет; остальные - до достижения возраста 45 лет (АиФ).









  • Сколько Путину лет в 2022, год рождения, с какого года президент
  • Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин
  • Настольный теннис на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро
  • Средний возраст КХЛ ненамного увеличился
  • Капитаны клубов НХЛ в сезоне 2008/09
    •




    КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей на 22 января

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Лучшие бомбардиры и снайперы КХЛ за всю историю

    Лучшие бомбардиры КХЛ

    Нападающий Сергей Мозякин лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ за всю историю. В ближайшие год-два все шансы опередить Мозякина есть у Вадима Шипачева.

    Овечкин догонит Гретцки. Это только кажется невозможным

    Александр Овечкин, Уэйн Гретцки

    Каждый раз, когда Александр Овечкин обходит еще одну легенду в списке снайперов всех времен, на обсуждение поднимается один и тот же вопрос – сможет ли Ови превзойти самого Гретцки?

    Расписание матчей чемпионата Англии по футболу 2022/2023

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Расписание матчей Вашингтон Кэпиталз в сезоне 2022/2023. 22 января - Вегас

    Вашингтон Кэпиталз 2022, 2023

    Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне Национальной хоккейной лиги 2022/2023. Результаты игр, состав команды.









    Суть мобилизации в России. Кого могут призвать, максимальный возраст призыва
    В какой стране другой год: 10 стран, в которых сейчас не 2023 год
    Где находится Гуляйполе на карте Запорожской области
    Где находится Сватово на карте Луганской области
    22 января - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Разговоры о важном 23 января 2023, Медиаграмотность и цифровая гигиена, тема классного часа
    Где находится Стаханов на карте Луганской области
    Где находится Краснополье на карте Донецкой области
    Где находится Двуречье на карте Донецкой области
    Где находится Запорожье на карте


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru