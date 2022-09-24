Близнецы - самый точный гороскоп на 24 сентября 2022 года

Гороскоп на 24 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 24.09.2022



Близнецы



Сегодня Близнецам важно контролировать свои эмоции, быть более аккуратными и последовательными – иначе их усилия принесут больше вреда, чем пользы. Проявив несдержанность, представители этого знака рискуют создать лишнюю суету, повздорить с домочадцами или помощниками, допустить ошибку в делах или получить мелкую травму. Возможны оплошности в технических работах, научных и творческих изысканиях (Rambler/гороскопы).