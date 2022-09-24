Лев - самый точный гороскоп на 24 сентября 2022 года

Гороскоп на 24 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 24.09.2022



Лев



Сегодня звезды напоминают Львам о необходимости быть внимательнее в финансовых делах, аккуратнее в обращении с вещами и медикаментами, разборчивее в выборе покупок и дружеских контактов. Небрежность и чрезмерная снисходительность чреваты материальным ущербом или другими неприятностями. Этот день способствует вскрытию досадных нюансов прошлого, выявлению тайных погрешностей, недочетов и обмана (Rambler/гороскопы).