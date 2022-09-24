Весы - самый точный гороскоп на 24 сентября 2022 года

Гороскоп на 24 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 24.09.2022



Весы



Сегодня звезды советуют Весам сосредоточиться на своих «тылах», прояснении важных скрытых нюансов и постепенном устранении неполадок. В зависимости от обстоятельств на первый план может выйти завершение лечения или косметических процедур, исследований, ремонтных или подготовительных работ. Возрастает риск проблем при получении технической помощи и медицинских услуг. Не рекомендуются поездки (Rambler/гороскопы).