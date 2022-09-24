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Козерог - самый точный гороскоп на 24 сентября 2022 года


Гороскоп на 24 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.

Точный гороскоп на сегодня 24.09.2022

Козерог

Удачные моменты этого дня дополняются для Козерогов теми или иными осложнениями. Возможны неприятные ситуации в дороге, трудности при получении срочной помощи и технической поддержки. Не исключены размолвки даже с приятными людьми. Также в эти сутки возрастает риск осечек в любых работах, исследованиях, поисках и лечебных процедурах. Не помешает принять меры осторожности в срочной командировке (Rambler/гороскопы).









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