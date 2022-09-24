Рыбы - самый точный гороскоп на 24 сентября 2022 года

Гороскоп на 24 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Точный гороскоп на сегодня 24.09.2022



Рыбы



Рыбам важно помнить о потенциальном риске семейной, деловой, супружеской или иной ссоры: сегодня он сохраняется даже на фоне взаимной симпатии. Многое зависит от поведения оппонента, но и Рыбам стоит быть сдержаннее. Факторы риска - суета, спешка, импульсивность. Возможно недопонимание. Звезды советуют быть дипломатичнее, подстроиться под ритмы второй стороны и дать ей время собраться с мыслями (Rambler/гороскопы).