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Народные приметы на 24 сентября 2022 года


На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 24 сентября. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 24 сентября

Большие муравьиные кучи к осени – на суровую зиму.

Кроты делают большие запасы – к суровой и снежной зиме.

Чайки кружатся в небе высоко – к ветреной погоде.

Грибов много – снега много будет.

Дождь пошел на Федору – это небеса по солнышку плачут. В Федорин день Солнце надолго уходило с небосклона.

Если выйти в поле и поклониться озимым – будет богатый урожай!

У девушки в этот день подол испачкался – муж будет пьяницей.

Вести пустые разговоры в Федорин день – грех!

Носить в этот день одежду золотого или желтого цвета – к счастью.

Если молодая пара съест в этот день блюдо из капусты – брак будет счастливым.

Губы красить в этот день – к болезни.

Мыть голову – к неудаче.

Посуду разбить – к мелким, но досадным проблемам.

Поднять любую вещь (даже ценную) на дороге – к порче или сглазу.









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