Народные приметы на 24 сентября 2022 года

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 24 сентября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 24 сентября



Большие муравьиные кучи к осени – на суровую зиму.



Кроты делают большие запасы – к суровой и снежной зиме.



Чайки кружатся в небе высоко – к ветреной погоде.



Грибов много – снега много будет.



Дождь пошел на Федору – это небеса по солнышку плачут. В Федорин день Солнце надолго уходило с небосклона.



Если выйти в поле и поклониться озимым – будет богатый урожай!



У девушки в этот день подол испачкался – муж будет пьяницей.



Вести пустые разговоры в Федорин день – грех!



Носить в этот день одежду золотого или желтого цвета – к счастью.



Если молодая пара съест в этот день блюдо из капусты – брак будет счастливым.



Губы красить в этот день – к болезни.



Мыть голову – к неудаче.



Посуду разбить – к мелким, но досадным проблемам.



Поднять любую вещь (даже ценную) на дороге – к порче или сглазу.



















Народные приметы на 23 сентября 2022 года Народные приметы на 22 сентября 2022 года Народные приметы на 21 сентября 2022 года Народные приметы на 20 сентября 2022 года Народные приметы на 19 сентября 2022 года



