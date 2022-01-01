Народные приметы на 24 сентября 2022 года

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 24 сентября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 24 сентября
Большие муравьиные кучи к осени – на суровую зиму.
Кроты делают большие запасы – к суровой и снежной зиме.
Чайки кружатся в небе высоко – к ветреной погоде.
Грибов много – снега много будет.
Дождь пошел на Федору – это небеса по солнышку плачут. В Федорин день Солнце надолго уходило с небосклона.
Если выйти в поле и поклониться озимым – будет богатый урожай!
У девушки в этот день подол испачкался – муж будет пьяницей.
Вести пустые разговоры в Федорин день – грех!
Носить в этот день одежду золотого или желтого цвета – к счастью.
Если молодая пара съест в этот день блюдо из капусты – брак будет счастливым.
Губы красить в этот день – к болезни.
Мыть голову – к неудаче.
Посуду разбить – к мелким, но досадным проблемам.
Поднять любую вещь (даже ценную) на дороге – к порче или сглазу.