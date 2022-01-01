Какой праздник 24 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в России

В России и мире 24 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 24 сентября



- Международный день караванщика

Учрежден Международной ассоциацией по рационализации транспортно-грузовых операций в 1995 году и приурочен к дню рождения известного английского мореплавателя и навигатора Адамса Уильямса 24 сентября 1564 года.



- День системного аналитика

В 2000 году системный аналитик из США Тед Кекатос впервые отметил этот день на пикнике в пригороде Чикаго.



Какой церковный православный праздник отмечают 24 сентября



- Федорины вечерки

День памяти преподобной Феодоры Александрийской Младшей. Этим событием заканчивалась уборка урожая (овощей) и начиналась подготовка к зимней жизни. На Федорины вечерки необходимо подойти к полю и поклониться до земли озимому урожаю. Пока женщины рубили капусту на вечерках, мужчины варили пиво и во время обеда обязательно поминали Феодору.