Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





13 октября - какой знак зодиака, мужчина и женщина


Какой знак зодиака 13 октября. Седьмой знак зодиака - Весы. Олицетворяет собой гармонию и справедливость.

Весы - символ уравновешенности и движения к совершенству.

Знак зодиака Весы

Стихия - воздух.

Планета - Венера.

Камень - коралл, бриллиант.

Талисман - книга, сердце.

Цвет - мягкие оттенки синего, голубого и зеленого цветов.

Положительные качества - работа в команде, социализация, ум, идеализация.

Недостатки - нерешительность, резкая смена настроений, излишняя доверчивость.

Любовь и отношения - Весы привлекают к себе армию поклонников, но редко отвечают взаимностью на чью-то симпатию. Боятся рутины в отношениях, отчего продолжают завоевывать партнера даже спустя несколько лет.

Интим - часто меняют партнеров, тенденция к чему не угасает и в зрелости. Интимная близость с ними схожа с восхождением на извергающийся вулкан.

Семья - весы больше ценят комфорт, чем чувства. Ради уверенности в завтрашнем дне они часто вступают в брак по расчету. Ловко подстраиваются под вторую половинку и позволяют ей любить себя.

Совместимость - идеальные партнеры – Весы, Близнецы, Лев, Стрелец и Водолей. Низкая совместимость - Телец, Скорпион, Рыбы.

Карьера - благодаря высокой работоспособности и умению вливаться в любой коллектив Весы проявляют себя отличными работниками. Весы-подчиненный способен выполнить любое, даже самое сложное задание. В Весах-начальнике гармонично сочетается спокойствие и активность.

Здоровье - Весы трепетно относятся к своему здоровью. Для поддержания хорошего самочувствия Весам важна комфортная обстановка дома и на работе. Слабые места Весов – почки, поясница.

Весы - женщина - обаятельная натура. Она привлекает окружающих своей мягкостью, женственностью и хорошими манерами. Дома она проявляет себя прекрасной хозяйкой и заботливой матерью. Главный человек в ее жизни – муж.

Весы - мужчина - душа общества. Он умеет проявлять свой интеллект, эрудированность и всегда показывает себя с выгодной стороны. Это прекрасный советчик. Он может подсказать выход из тяжелой ситуации, проанализировав все шансы.









  • Гороскоп Весы на 14 октября 2022. Самый точный гороскоп
  • Гороскоп Весы на 12 октября 2022. Самый точный гороскоп
  • Гороскоп Весы на 11 октября 2022. Самый точный гороскоп
  • Гороскоп Весы на 9 октября 2022. Самый точный гороскоп
  • Знак зодиака Дева, характеристика мужчин и женщин, карьера, семья, здоровье ...
    •




    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 13 октября, результаты, где смотреть в прямом эфире

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 14 октября, результаты игр

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире трансляции 12 октября

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица, результаты. 12-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Когда начнется, расписание матчей ЧМ-2022 по футболу. Турнирная таблица чемпионата мира в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.











    Разговоры о важном 17 октября 2022, День музыки, 1-11 класс
    Где находится Белгород на карте России, карта Белгородской области
    Народные приметы на 14 октября 2022
    Какой праздник 14 октября 2022. Какой сегодня церковный праздник в России
    Коронавирус - статистика на 12 октября 2022 в России, Москве и Московской области
    Курс евро ЦБ РФ на 13 октября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 13 октября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 13 октября 2022
    13 октября - какой знак зодиака, мужчина и женщина
    Где находится Брянск на карте России
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru