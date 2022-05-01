26 сентября знак зодиака Весы, характеристика мужчин и женщин

Какой знак зодиака 26 сентября. Седьмой знак зодиака - Весы. Олицетворяет собой гармонию и справедливость.



Весы - символ уравновешенности и движения к совершенству.



Знак зодиака Весы



Стихия - воздух.



Планета - Венера.



Камень - коралл, бриллиант.



Талисман - книга, сердце.



Цвет - мягкие оттенки синего, голубого и зеленого цветов.



Положительные качества - работа в команде, социализация, ум, идеализация.



Недостатки - нерешительность, резкая смена настроений, излишняя доверчивость.



Любовь и отношения - Весы привлекают к себе армию поклонников, но редко отвечают взаимностью на чью-то симпатию. Боятся рутины в отношениях, отчего продолжают завоевывать партнера даже спустя несколько лет.



Интим - часто меняют партнеров, тенденция к чему не угасает и в зрелости. Интимная близость с ними схожа с восхождением на извергающийся вулкан.



Семья - весы больше ценят комфорт, чем чувства. Ради уверенности в завтрашнем дне они часто вступают в брак по расчету. Ловко подстраиваются под вторую половинку и позволяют ей любить себя.



Совместимость - идеальные партнеры – Весы, Близнецы, Лев, Стрелец и Водолей. Низкая совместимость - Телец, Скорпион, Рыбы.



Карьера - благодаря высокой работоспособности и умению вливаться в любой коллектив Весы проявляют себя отличными работниками. Весы-подчиненный способен выполнить любое, даже самое сложное задание. В Весах-начальнике гармонично сочетается спокойствие и активность.



Здоровье - Весы трепетно относятся к своему здоровью. Для поддержания хорошего самочувствия Весам важна комфортная обстановка дома и на работе. Слабые места Весов – почки, поясница.



Весы - женщина - обаятельная натура. Она привлекает окружающих своей мягкостью, женственностью и хорошими манерами. Дома она проявляет себя прекрасной хозяйкой и заботливой матерью. Главный человек в ее жизни – муж.



Весы - мужчина - душа общества. Он умеет проявлять свой интеллект, эрудированность и всегда показывает себя с выгодной стороны. Это прекрасный советчик. Он может подсказать выход из тяжелой ситуации, проанализировав все шансы.



















Весы - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года Весы - самый точный гороскоп на 22 сентября 2022 года Весы - самый точный гороскоп на 21 сентября 2022 года Весы - самый точный гороскоп на 26 сентября 2022 года Знак зодиака Дева, характеристика мужчин и женщин, карьера, семья, здоровье ...



