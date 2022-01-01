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Какой праздник 25 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в России


В России и мире в этот день отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 25 сентября

- День машиностроителя
Праздник учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году и отмечается в последнее воскресенье сентября.

- Всемирный день фармацевта
Отмечается с 2009 года. В этот день в 1912 году была образована Международная фармацевтическая федерация.

- Международный день глухих
Учрежден в 1951 году в честь создания Всемирной федерации глухих и отмечается в последнее воскресенье сентября.

Какой церковный православный праздник отмечают 25 сентября

- Артамон Змеевик
День памяти священномученика Автонома Италийского, епископа. Народное название «Змеевик» день получил потому, что в это время обитающие в полях змеи уползали в норы, расположенные в лесах, где и пережидали зиму. В этот день охотники собираются на охоту. Этот день для них считается особо важным, так как любая подстреленная дичь сулит удачу во всех делах. А простые люди не ходят в лес по причине боязни встречи со змеями. В этот день собирают рябину и готовят из нее различные напитки и угощения.









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