Какой праздник 25 сентября 2022. Какой церковный православный праздник

В России и мире в этот день отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 25 сентября



- День машиностроителя

Праздник учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году и отмечается в последнее воскресенье сентября.



- Всемирный день фармацевта

Отмечается с 2009 года. В этот день в 1912 году была образована Международная фармацевтическая федерация.



- Международный день глухих

Учрежден в 1951 году в честь создания Всемирной федерации глухих и отмечается в последнее воскресенье сентября.



Какой церковный православный праздник отмечают 25 сентября



- Артамон Змеевик

День памяти священномученика Автонома Италийского, епископа. Народное название «Змеевик» день получил потому, что в это время обитающие в полях змеи уползали в норы, расположенные в лесах, где и пережидали зиму. В этот день охотники собираются на охоту. Этот день для них считается особо важным, так как любая подстреленная дичь сулит удачу во всех делах. А простые люди не ходят в лес по причине боязни встречи со змеями. В этот день собирают рябину и готовят из нее различные напитки и угощения.