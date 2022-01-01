Народные приметы на 25 сентября 2022 года, что нельзя делать

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 25 сентября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 25 сентября



Солнечный день – к ясной погоде.



При дожде облака плоские – к затяжному ненастью.



До Артамонова дня выпал первый снег – к небывалому урожаю пшеницы.



Сильные утренние заморозки – к хорошему урожаю ржи.



К 25 сентября деревья стоят голые – к ранней зиме.



Много змей в лесах – к холодной зиме.



Если до этого дня не убрать все корнеплоды в огороде – они будут гнилыми и непригодными в пищу.



Если охотник добудет зайца – весь год ему будет сопутствовать удача.



Змея или уж во двор заползли – к счастью. Такую «счастливую» змею обязательно надо покормить молоком или сырым яйцом.



Убить змею в этот день – к неурожаю.



Покупать и продавать лекарства, в которых содержится змеиный яд – к несчастью.



















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