Народные приметы на 25 сентября 2022 года

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 25 сентября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 25 сентября
Солнечный день – к ясной погоде.
При дожде облака плоские – к затяжному ненастью.
До Артамонова дня выпал первый снег – к небывалому урожаю пшеницы.
Сильные утренние заморозки – к хорошему урожаю ржи.
К 25 сентября деревья стоят голые – к ранней зиме.
Много змей в лесах – к холодной зиме.
Если до этого дня не убрать все корнеплоды в огороде – они будут гнилыми и непригодными в пищу.
Если охотник добудет зайца – весь год ему будет сопутствовать удача.
Змея или уж во двор заползли – к счастью. Такую «счастливую» змею обязательно надо покормить молоком или сырым яйцом.
Убить змею в этот день – к неурожаю.
Покупать и продавать лекарства, в которых содержится змеиный яд – к несчастью.