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Народные приметы на 25 сентября 2022 года


На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 25 сентября. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 25 сентября

Солнечный день – к ясной погоде.

При дожде облака плоские – к затяжному ненастью.

До Артамонова дня выпал первый снег – к небывалому урожаю пшеницы.

Сильные утренние заморозки – к хорошему урожаю ржи.

К 25 сентября деревья стоят голые – к ранней зиме.

Много змей в лесах – к холодной зиме.

Если до этого дня не убрать все корнеплоды в огороде – они будут гнилыми и непригодными в пищу.

Если охотник добудет зайца – весь год ему будет сопутствовать удача.

Змея или уж во двор заползли – к счастью. Такую «счастливую» змею обязательно надо покормить молоком или сырым яйцом.

Убить змею в этот день – к неурожаю.

Покупать и продавать лекарства, в которых содержится змеиный яд – к несчастью.









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