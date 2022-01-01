Народные приметы на 26 сентября 2022 года, что нельзя делать

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 26 сентября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 26 сентября



Много в огороде репы – к богатству в доме. Поставить на стол репу – к миру в семье.



Если молодая девушка сегодня угостит репкой надоедливого поклонника – он вскоре от нее отвяжется.



Играть свадьбы и устраивать сватовство в этот день не следует – брак будет неудачным.



Если рано с осени куры начнут линять, то зима будет теплая. Если начинают линять с головы, готовься к суровой зиме.



В канавах на воде возникли пузырьки и слышно бульканье – к непогоде.



Если к Корнильеву дню все грачи улетят на юг – скоро пойдет снег.



Нельзя гадать с зеркалами – к очень большому несчастью.



Если в этот день полил теплый дождь, то хорошо выйти под него – зарядиться силой на весь год и избавиться от плохих мыслей.