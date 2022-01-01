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Народные приметы на 26 сентября 2022 года, что нельзя делать


На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 26 сентября. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 26 сентября

Много в огороде репы – к богатству в доме. Поставить на стол репу – к миру в семье.

Если молодая девушка сегодня угостит репкой надоедливого поклонника – он вскоре от нее отвяжется.

Играть свадьбы и устраивать сватовство в этот день не следует – брак будет неудачным.

Если рано с осени куры начнут линять, то зима будет теплая. Если начинают линять с головы, готовься к суровой зиме.

В канавах на воде возникли пузырьки и слышно бульканье – к непогоде.

Если к Корнильеву дню все грачи улетят на юг – скоро пойдет снег.

Нельзя гадать с зеркалами – к очень большому несчастью.

Если в этот день полил теплый дождь, то хорошо выйти под него – зарядиться силой на весь год и избавиться от плохих мыслей.









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