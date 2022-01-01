Народные приметы на 26 сентября 2022 года

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 26 сентября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 26 сентября



Много в огороде репы – к богатству в доме. Поставить на стол репу – к миру в семье.



Если молодая девушка сегодня угостит репкой надоедливого поклонника – он вскоре от нее отвяжется.



Играть свадьбы и устраивать сватовство в этот день не следует – брак будет неудачным.



Если рано с осени куры начнут линять, то зима будет теплая. Если начинают линять с головы, готовься к суровой зиме.



В канавах на воде возникли пузырьки и слышно бульканье – к непогоде.



Если к Корнильеву дню все грачи улетят на юг – скоро пойдет снег.



Нельзя гадать с зеркалами – к очень большому несчастью.



Если в этот день полил теплый дождь, то хорошо выйти под него – зарядиться силой на весь год и избавиться от плохих мыслей.



















Народные приметы на 25 сентября 2022 года Народные приметы на 24 сентября 2022 года Народные приметы на 23 сентября 2022 года Народные приметы на 22 сентября 2022 года Народные приметы на 19 сентября 2022 года



