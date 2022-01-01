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Разговоры о важном. Классный час. Темы на сентябрь, октябрь и ноябрь 2022


С этого учебного года во всех школах и колледжах России каждый понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном».

Темы классных часов «Разговоры о важном» в 2022 году

Сентябрь

5 сентября - День знаний

12 сентября - Наша страна – Россия

19 сентября - 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского

26 сентября - День пожилых людей

Октябрь

3 октября - День учителя

10 октября - День отца

17 октября - День музыки

24 октября - Традиционные семейные ценности

31 октября - День народного единства

Ноябрь

14 ноября - Мы разные, мы вместе

21 ноября - День матери

28 ноября - Символы России

Официальный сайт: https://razgovor.edsoo.ru/









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