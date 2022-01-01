Народные приметы на 27 сентября 2022 года, что нельзя делать

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 27 сентября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 27 сентября
Заморозки с утра – к скорой зиме.
Резкое похолодание – к ранней весне.
Ясная и теплая погода – зима наступит поздно.
Воздвиженье осень к зиме двигает.
Западный ветер дует несколько дней подряд – к плохой погоде.
Журавли летят высоко, не торопясь, курлыкают – к теплой осени.
Не видно перелетных птиц – к морозной зиме.
В лес нельзя ходить – змеи искусают и медведь (который с этого дня ищет берлогу для спячки) изведет.
Девушка в лес пойдет – леший украдет.
Нельзя на Воздвиженье даже проходить мимо места, где когда–то было совершено убийство – нечистый попутает.