Народные приметы на 27 сентября 2022 года, что нельзя делать

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 27 сентября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 27 сентября



Заморозки с утра – к скорой зиме.



Резкое похолодание – к ранней весне.



Ясная и теплая погода – зима наступит поздно.



Воздвиженье осень к зиме двигает.



Западный ветер дует несколько дней подряд – к плохой погоде.



Журавли летят высоко, не торопясь, курлыкают – к теплой осени.



Не видно перелетных птиц – к морозной зиме.



В лес нельзя ходить – змеи искусают и медведь (который с этого дня ищет берлогу для спячки) изведет.



Девушка в лес пойдет – леший украдет.



Нельзя на Воздвиженье даже проходить мимо места, где когда–то было совершено убийство – нечистый попутает.