Какой праздник 27 сентября 2022. Церковный православный праздник

В России и мире в этот день отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 27 сентября



- Всемирный день туризма

Учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году.



- День воспитателя и всех дошкольных работников

Проходит на официальном уровне с 2009 года. Приурочен к появлению в Санкт-Петербурге первого детского сада 27 сентября 1863 года.



Какой церковный православный праздник отмечают 27 сентября



- Воздвижение Креста Господня

Праздник посвящен Кресту Иисуса Христа, на котором он был распят. Этот праздник символизирует поднятие Креста из земли. Событие произошло в 4 веке в Иерусалиме. В этот день люди не начинают никаких дел, так как положительного результата не будет. Те, кто в Воздвижение будет соблюдать пост, получат прощение 7-и грехов, а не соблюдавшие – 7 грехов обретут. В этот праздник в домах мелом, сажей, углем, чесноком, кровью животного рисуют кресты. Небольшие крестики из дерева помещают в закромах и яслях животных.