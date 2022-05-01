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Какой праздник 27 сентября 2022. Церковный православный праздник




В России и мире в этот день отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 27 сентября

- Всемирный день туризма
Учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году.

- День воспитателя и всех дошкольных работников
Проходит на официальном уровне с 2009 года. Приурочен к появлению в Санкт-Петербурге первого детского сада 27 сентября 1863 года.

Какой церковный православный праздник отмечают 27 сентября

- Воздвижение Креста Господня
Праздник посвящен Кресту Иисуса Христа, на котором он был распят. Этот праздник символизирует поднятие Креста из земли. Событие произошло в 4 веке в Иерусалиме. В этот день люди не начинают никаких дел, так как положительного результата не будет. Те, кто в Воздвижение будет соблюдать пост, получат прощение 7-и грехов, а не соблюдавшие – 7 грехов обретут. В этот праздник в домах мелом, сажей, углем, чесноком, кровью животного рисуют кресты. Небольшие крестики из дерева помещают в закромах и яслях животных.









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    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.

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