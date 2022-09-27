27 сентября - Воздвижение Креста Господня

Праздник посвящен Кресту Иисуса Христа, на котором он был распят. Воздвижение означает «поднятие». Этот праздник символизирует поднятие Креста из земли после того, как он был там обнаружен.



История праздника



Император Константин, содействием Божиим одержавший в трех войнах победу над врагами, видел на небе Божие знамение - Крест с надписью «Сим победиши». Желая отыскать Крест, на котором был распят Иисус Христос, Константин направил в Иерусалим свою мать, царицу Елену.



Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие поклониться Святому Кресту, просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя издали, благоговейно созерцать Его.



В Константинополь святая Елена привезла с собой часть Животворящего Древа и гвозди. Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя и Гроб Господень, и Голгофу.



Воздвижение Креста Господня - традиции и обряды



По православной традиции в день самого праздника строгий пост - воздержитесь от пищи животного происхождения.



В этот день люди не начинают никаких дел, так как положительного результата не будет.



Традиционно совершаются обходы или крестные ходы с иконами и молитвами.



В этот праздник в домах мелом, сажей, углем, чесноком, кровью животного рисуют кресты. Небольшие крестики из дерева помещают в закромах и яслях животных.