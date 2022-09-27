Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




27 сентября - Воздвижение Креста Господня


Праздник посвящен Кресту Иисуса Христа, на котором он был распят. Воздвижение означает «поднятие». Этот праздник символизирует поднятие Креста из земли после того, как он был там обнаружен.

История праздника

Император Константин, содействием Божиим одержавший в трех войнах победу над врагами, видел на небе Божие знамение - Крест с надписью «Сим победиши». Желая отыскать Крест, на котором был распят Иисус Христос, Константин направил в Иерусалим свою мать, царицу Елену.

Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие поклониться Святому Кресту, просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя издали, благоговейно созерцать Его.

В Константинополь святая Елена привезла с собой часть Животворящего Древа и гвозди. Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя и Гроб Господень, и Голгофу.

Воздвижение Креста Господня - традиции и обряды

По православной традиции в день самого праздника строгий пост - воздержитесь от пищи животного происхождения.

В этот день люди не начинают никаких дел, так как положительного результата не будет.

Традиционно совершаются обходы или крестные ходы с иконами и молитвами.

В этот праздник в домах мелом, сажей, углем, чесноком, кровью животного рисуют кресты. Небольшие крестики из дерева помещают в закромах и яслях животных.









  • Какой праздник 27 сентября 2022. Какой церковный православный праздник
  • Какой праздник 19 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник ...
  • Какой праздник 18 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник ...
  • Какой праздник 14 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник ...
  • 3 июня 2022 года - какой праздник. Какой церковный и народный праздник
    •




    Лучшие хоккеисты «Анахайм Дакс» за всю историю

    Лучшие хоккеисты Анахайм Дакс

    Авторитетное издание The Hockey News назвало лучших игроков «Анахайм Дакс» за всю историю.

    Расписание трансляций матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 11 тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 25 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.

    Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 4, 5 октября

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

    Чемпионы мира по футболу

    Чемпионы мира по футболу

    Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе в присутствии 68 тысяч зрителей обыграли Аргентину со счетом 4:2.











    27 сентября - Воздвижение Креста Господня
    Где находится Херсон на карте Украины, карта Херсона
    Коронавирус - статистика ковид 19 на 25 сентября 2022 в России, Москве и мире
    Сколько дней отдыхаем в ноябре. Выходные и праздники в 2022 году в России
    Снукер - календарь 2022/2023, расписание сезона
    Какой праздник 27 сентября 2022. Какой церковный православный праздник
    Народные приметы на 27 сентября 2022 года, что нельзя делать
    Точная погода в Санкт-Петербурге на неделю и 10 дней
    Самая точная погода в Москве на неделю и 10 дней
    Какая погода в Санкт-Петербурге 26 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru