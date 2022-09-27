Телец - самый точный гороскоп на 27 сентября 2022 года

Гороскоп на 27 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 27.09.2022



Телец



Сегодня Тельцам лучше перенести текущие дела на начало дня – особенно если в них им требуются помощники. Чем ближе вечер, тем выше риск технических осложнений и психологических затруднений в общении. В течение дня снизится ловкость в работе, могут обостриться мелкие разногласия между партнерами, клиентами или коллегами. Не стоит откладывать на вечер посещение врача, косметолога, парикмахера (Rambler/гороскопы).