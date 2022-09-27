Лев - самый точный гороскоп на 27 сентября 2022 года

Гороскоп на 27 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 27.09.2022



Лев



Сегодня Львам стоит учитывать знакомые неблагоприятные моменты в своих отношениях с людьми (особенно со своим повседневным внешним окружением: коллегами, соседями, помощниками, попутчиками, персоналом учреждений). В этот день лучше отказаться от целевых командировок, важных визитов и от мероприятий, рассчитанных на приятное общение. Плановые акции, контакты и поездки желательно перенести на утро (Rambler/гороскопы).