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Весы - самый точный гороскоп на 27 сентября 2022 года


Гороскоп на 27 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.

Точный гороскоп на сегодня 27.09.2022

Весы

Сегодня звезды советуют Весам перенести все свои важные плановые мероприятия на утро. По мере развития событий у представителей этого знака может копиться явный или скрытый дискомфорт, портиться настроение или ухудшаться самочувствие (особенно если они были рождены в октябре). На этом фоне снизятся результативность и уверенность в себе, возрастет риск повздорить с домочадцами или нужными людьми (Rambler/гороскопы).









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