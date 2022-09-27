Скорпион - самый точный гороскоп на 27 сентября 2022 года

Гороскоп на 27 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 27.09.2022



Скорпион



Сегодня Скорпионы окажутся не в самой удачной для себя ситуации. Возрастает риск скрытых ловушек. Наибольший дискомфорт будут испытывать Скорпионы, заключившие кабальный договор или невыгодную сделку. Скорпионам, не имеющим особых проблем, звезды рекомендуют действовать осмотрительнее, чтобы ненароком их себе не создать. Для этого стоит отложить начинания, избегать сомнительных путей и компаний (Rambler/гороскопы).