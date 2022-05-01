Точный прогноз погоды в Москве на сегодня и завтра - температура воздуха, сила ветра, влажность воздуха и атмосферное давление (мм.рт.ст).



Погода в Москве на сегодня 26 сентября 2022 года



Утром +8 (пасмурно), ветер 3,2 м/с, влажность 91%, давление 742



Днем +10 (пасмурно, дождь), ветер 2,9 м/с, влажность 78%, давление 744



Вечером +9 (облачно), ветер 1,7 м/с, влажность 89%, давление 745



Ночью +6 (ясно), ветер 1,3 м/с, влажность 95%, давление 745



Погода в Москве на завтра 27 сентября 2022 года



Утром +6 (облачно), ветер 2,0 м/с, влажность 91%, давление 745



Днем +12 (облачно), ветер 3,0 м/с, влажность 72%, давление 746



Вечером +11 (пасмурно), ветер 3,2 м/с, влажность 80%, давление 745



Ночью +9 (пасмурно, дождь), ветер 3,9 м/с, влажность 90%, давление 743