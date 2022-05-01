Прогноз погоды в Москве на сегодня, завтра

Точный прогноз погоды в Москве на сегодня и завтра - температура воздуха, сила ветра, влажность воздуха и атмосферное давление (мм.рт.ст).



Погода в Москве на сегодня 27 сентября 2022 года



Утром +6 (пасмурно), ветер 2,0 м/с, влажность 91%, давление 745



Днем +12 (облачно), ветер 3,0 м/с, влажность 72%, давление 746



Вечером +11 (пасмурно), ветер 3,2 м/с, влажность 80%, давление 745



Ночью +9 (пасмурно, дождь), ветер 3,9 м/с, влажность 90%, давление 743



Погода в Москве на завтра 28 сентября 2022 года



Утром +8 (пасмурно, дождь), ветер 3,8 м/с, влажность 96%, давление 738



Днем +10 (пасмурно, дождь), ветер 2,2 м/с, влажность 92%, давление 738



Вечером +10 (пасмурно), ветер 1,2 м/с, влажность 92%, давление 738



Ночью +9 (пасмурно), ветер 0,9 м/с, влажность 95%, давление 739