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Прогноз погоды в Москве на сегодня, завтра




Точный прогноз погоды в Москве на сегодня и завтра - температура воздуха, сила ветра, влажность воздуха и атмосферное давление (мм.рт.ст).

Погода в Москве на сегодня 27 сентября 2022 года

Утром +6 (пасмурно), ветер 2,0 м/с, влажность 91%, давление 745

Днем +12 (облачно), ветер 3,0 м/с, влажность 72%, давление 746

Вечером +11 (пасмурно), ветер 3,2 м/с, влажность 80%, давление 745

Ночью +9 (пасмурно, дождь), ветер 3,9 м/с, влажность 90%, давление 743

Погода в Москве на завтра 28 сентября 2022 года

Утром +8 (пасмурно, дождь), ветер 3,8 м/с, влажность 96%, давление 738

Днем +10 (пасмурно, дождь), ветер 2,2 м/с, влажность 92%, давление 738

Вечером +10 (пасмурно), ветер 1,2 м/с, влажность 92%, давление 738

Ночью +9 (пасмурно), ветер 0,9 м/с, влажность 95%, давление 739









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    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 27 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.

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